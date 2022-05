Audio 2000 partenaire du Festival des Vieilles Charrues afin de sensibiliser sur l’audition

Détails Publié le vendredi 20 mai 2022 11:19

Audio 2000 devient partenaire de la 30ème édition du Festival des Vieilles Charrues qui se tiendra du 14 au 17 juillet à Carhaix Plouguer en Bretagne. L’enseigne souhaite, au travers de ce partenariat, sensibiliser le public à l’importance de protéger son audition et de réaliser régulièrement des tests auditifs.

Grâce à plusieurs actions de prévention, l’enseigne souhaite rappeler aux festivaliers les bons gestes à adopter pour protéger ses oreilles, notamment lorsqu’elles sont exposées à des bruits sonores élevés tels que la musique en festival. Durant les quatre jours de l’événement, l’enseigne prévoit plusieurs animations sur son stand dédié de 25m² situé près de l’entrée du Festival. Au programme : tests auditifs, activité sportive avec et sans son via une console de jeu pour comprendre l’importance et le rôle de l’audition dans la pratique d’un sport, échanges avec les audioprothésistes de l’enseigne pour apprendre les gestes essentiels pour protéger ses oreilles, et un jeu concours pour gagner des bouchons anti-bruit sur-mesure à venir réaliser dans un des centres d’audioprothèses. De plus, 70 000 bouchons d’oreilles seront également distribués dans les bars, les points d’information et d’accueil, les stands de prévention et dans l’espace AUDIO 2000 des Vieilles Charrues.

« Nous sommes ravis de collaborer avec le Festival des Vieilles Charrues pour cette saison 2022 ! Notre rôle de professionnel de santé est de montrer aux passionnés de musique, qu’il est possible d’écouter un concert ET de prendre soin de son audition. Quelques gestes simples peuvent permettre d’entendre correctement et longtemps », a indiqué Marie Legrand, directrice enseigne d’Audio 2000.