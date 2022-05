Audition Conseil mise sur la musique afin de sensibiliser

enseigne

Dans le cadre de son programme de décoration pour vitrines, les centres d'Audition Conseil prennent ce mois-ci le thème de la musique.

Depuis le mois de mars 2022, Audition Conseil a déployé son nouveau programme de théâtralisation et d’animations des vitrines pour l’ensemble de ses adhérents. Ce service, disponible pour l'ensemble des centres en France, propose à ses adhérents de bénéficier d’un meuble vitrine, d’outils de merchandising et de kits clé en main aux concepts créatifs. Les mois de mai et juin mettront à l’honneur une nouvelle thématique dédiée au quatrième art : la musique. L’objectif est de capter l’attention des passants sous l’angle du son, de l’écoute de la musique afin de sensibiliser et d’informer sur les solutions d’équipements et de protections auditives. Cette décoration devrait attirer les musiciens, qui sont souvent victimes de pertes auditives à cause de l'écoute à fort volume qu'ils ont subi toute leur vie. Audition Conseil a pris le parti de travailler autour d’une ambiance jazzy avec des notes de musique qui fleurissent et dessinent une ambiance printanière et festive.



Lucile Perreau