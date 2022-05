Une nouvelle Barbie est équipée d’audioprothèses

Détails Publié le vendredi 13 mai 2022 10:15

Jouet inclusif



Une véritable Barbie sera commercialisée dès septembre avec une aide auditive

Le célèbre fabricant de jouets Mattel va commercialiser en septembre une poupée Barbie avec des prothèses auditives.

La sortie de ce nouveau modèle de Barbie est une bonne nouvelle pour l'image des audioprothèses, en particulier l’acceptation des enfants appareillés. L’objectif de la marque est de permettre aux enfants de jouer avec des poupées qui leur ressemblent, lorsqu'ils sont eux-même atteint de surdité ou qui correspondent mieux au monde qui les entoure lorsqu'ils ont des proches qui en sont atteint.

Mattel n’en est pas à son coup d’essai dans une ligne de poupées inclusives. La marque s'éloigne de la Barbie sex-symbol à la morphologie peu réaliste, aux cheveux blonds et à la peau blanches dans le cadre de sa ligne de 175 poupées Fashionistas. Cette gamme propose différentes morphologies (très grande, toute petite, un peu ronde…), différentes couleurs de peau et de cheveux, ainsi que différentes situations ou handicap, comme une Barbie en fauteuil roulant ou une Barbie avec une prothèse amovible… D’ailleurs, cette nouvelle Barbie sera commercialisée en même temps qu’un Ken souffrant de vitiligo, une maladie qui dépigmente la peau (il existe déjà une Barbie souffrant de la même maladie).

Une fois de plus, avec la Barbie malentendante, le handicap ne se cache plus... d'autant plus que la prothèse auditive que porte la jolie rousse est bien plus voyante que les aides auditives modernes et qu'elle est rose flashy.