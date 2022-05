Le golfeur Jean-François Remesy témoigne pour Oticon More

Détails Publié le jeudi 12 mai 2022 16:54

Témoignage



Extrait de la ivdéo de Jean-François Remesy, ambassadeur d'Oticon.

Jean-François Remesy, golfeur professionnel et ambassadeur d’Oticon, a dévoilé dans une vidéo les bénéfices apportés par la plateforme More.

Le sportif raconte pourquoi il est devenu utilisateur et ambassadeur de la marque Oticon, et comment les aides auditives More ont modifié son quotidien. « La perte d’audition mène à l’isolement et j’espère que mon discours va permettre aux gens se réveiller et d’utiliser des appareils auditifs. » Il espère également que son témoignage va inciter le plus de personnes possibles à se faire dépister à la moindre gêne ou baisse de l’audition.

Le fabricant a également mené une enquête de satisfaction auprès de 130 utilisateurs.