Audio 2000 rachète quatre centres en Isère

Détails Publié le mardi 10 mai 2022 18:25

Le 1er avril 2022, Audio 2000 a annoncé avoir acquis quatre centres d’audioprothèse en Isère dont deux à Grenoble, un à Voiron et le dernier à Rives. Les onze employés dont cinq audioprothésiste, cinq assistantes et un technicien sont maintenus en tant que salariés.

Avec ce rachat, l’enseigne renforce ainsi son activité succursaliste (lancée en 2020) qui compte aujourd’hui seize centres à travers l’Hexagone et vingt-six salariés, sur un total de 318 centres aux couleurs de l'enseignes, principalement des franchises. « Le rachat de centres d’audioprothèse fait partie intégrante de notre stratégie de développement, tout comme le renforcement de la synergie optique-audio pour continuer de positionner nos enseignes comme des acteurs incontournables du marché de la santé visuelle et auditive », a indiqué Benoît Jaubert, le directeur général du groupement Optic 2ooo. « Cette accélération de notre développement met en exergue nos besoins en recrutement. Nous recherchons partout en France des audioprothésistes, des assistants et des techniciens », a précisé Marie Legrand, la directrice enseigne Audio 2000.

En 2021, Audio 2000 a enregistré un chiffre d’affaires de 54 millions d’euros, soit une croissance de 34% par rapport à 2019.