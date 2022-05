La technologie Evolv AI de Starkey multirécompensée

Détails Publié le lundi 9 mai 2022 16:58

Lancée il y a huit mois de l’autre côté de l’Atlantique, la plateforme Evolv AI, dernière nouveauté du fabricant Starkey, enchaîne les récompenses depuis le début de l’année.

Entre février et avril 2022, Evolv AI a remporté pas moins de trois prix différents. En février, le fabricant a été nommé finaliste au concours Bold Awards par l’Association for Corporate Growth (ACG) dans le Minnesota, lors de son dixième gala annuel. Starkey a à cette occasion été reconnu dans la catégorie « grandes entreprises ». En mars, Evolv AI a remporté le prix d’excellence en Intelligence Artificielle 2022, décerné par le Business Intelligence Group (BIG). Enfin en avril, le prix Muse Design Awards 2022 a été obtenu dans la catégorie conception de produits et de dispositifs médicaux.

Après un délai dû aux obligations de certifications françaises, les aides auditives Evolv AI de Starkey sont sorties en France le 11 avril 2022, alors qu'elles sont sur le marché américain depuis quelques mois.