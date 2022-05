GN Hearing monde enregistre un mauvais 1er trimestre mais reste optimiste pour 2022

Détails Publié le vendredi 6 mai 2022 10:07

Le 5 mai 2022, GN Hearing monde a dévoilé ses chiffres du 1er trimestre. Le fabricant a enregistré une croissance du chiffre d'affaires de 8 %, dont une croissance organique de 2 % sur un marché des appareils auditifs en pleine reprise.

La marge d'EBITA (résultat avant intérêts, impôts et amortissements) ajustée était de 2 % dans l'activité principale, en raison de la hausse des coûts de transport et des éléments de production, ainsi que des investissements pour le futur. L'EBITA pour les activités émergentes a été de -67 millions de couronnes danoises en raison d'investissements continus dans la croissance future. Le flux de trésorerie disponible, hors fusions et acquisitions, s'est élevé à -175 millions de couronnes danoises, en raison de la baisse des bénéfices. En Europe, le marché des appareils auditifs s'est largement redressé, mais avec quelques différences selon les pays et les canaux. GN Hearing a obtenu de bons résultats, notamment en Allemagne. La croissance organique des revenus a été de 2% malgré la décision de GN décision de suspendre toutes ses ventes en Russie. Les revenus ont enregistré une croissance de 4%. Les lancements de nouveaux produits se déroulent comme prévu et la feuille de route de la R&D est en bonne voie pour alimenter la croissance au cours du second semestre de 2022.

« Nous regardons maintenant un marché des aides auditives en pleine reprise et nous voyons des mégatendances fortes et attractives où les compétences de GN Hearing démontreront notre capacité unique à innover. Avec le lancement de Jabra Enhance Plus au premier trimestre 2022, nous avons fait un premier pas important pour atteindre de nouveaux groupes cibles pour l'amélioration occasionnelle de l'audition. Et avec le lancement de ReSound ONE BTE, nous avons encore élargi notre portefeuille sur le marché de l'audition traditionnelle, où nous avons mis en place une solide feuille de route de produits pour le reste de l'année. Associé à un solide plan de rétablissement de la rentabilité et à plusieurs opportunités émergentes, je suis enthousiaste quant aux trimestres et années à venir pour notre société », a commenté Gitte Aabo, PDG de GN Hearing.