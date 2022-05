Phonak présente la première aide auditive rechargeable étanche

Détails Publié le jeudi 5 mai 2022 12:25

produits



De G à D : le virto P Black et l'aide auditive étanche Audéo Life.

Au cours d’un évènement live, Phonak a présenté ses dernières nouveautés de la famille Paradise, notamment toute une gamme d’intra ainsi qu’Audéo Life, une aide auditive rechargeable étanche.

Audéo Life est une aide auditive rechargeable étanche. Elle résiste à une douche et à la sueur (norme IP68), grâce à leur revêtement en parylène qui agit comme une barrière étanche. Elle peut être immergée dans de l’eau douce, l’eau de piscine ou encore l’eau salée, jusqu’à 50 cm de prodondeur pendant une heure. L’objectif des aides auditives Audéo Life est de réduire l'inquiétude liée au fait de porter des appareils en étant à proximité de l'eau ou en pratiquant des activités physiques. De plus, elle est la première aide auditive Phonak qui se recharge sur le Phonak Charger Case Go, le nouveau chargeur à induction.



La technologie Paradise est désormais disponible dans la gamme d'intra-auriculaires Virto. Cela inclut notamment le Virto P Black : un ITE qui ressemble à un écouteur moderne ; et le Virto P-Titanium : l’intra-auriculaire en titane (15 fois plus résistant que l'acrylique qui compose les autres ITE). Le Virto P-312 est également disponible. Grâce à la connectivité universelle, les utilisateurs de ce dernier peuvent rester connectés à de nombreux appareils, mais aussi de profiter d'appels en mode mains-libres. Les appels peuvent être directement transmis d’appareils iOS, Android ou autres smartphones compatibles Bluetooth, mais aussi d’ordinateurs via des plateformes de visioconférence. Les appareils peuvent également faire la distinction entre le streaming de signaux vocaux ou musicaux.



Les aides auditives Virto P-312 sont conçues sur mesure à l'aide du logiciel de calibrage biométrique qui prend en compte l'anatomie auriculaire propre à chaque patient pour en extraire plus de 1 600 points de données uniques, avec pour conséquence une amélioration de 2 dB en directionnalité. Les aides auditives Virto P ont également recours à l’algorithme AOV (Acoustically Optimized Venting) qui utilise les informations provenant de milliers d'empreintes d'oreilles adultes pour sélectionner le modèle d'évent optimal en fonction de l'anatomie de l'oreille, en vue de réduire l’effet d’occlusion. Les aides auditives Virto Paradise sont disponibles dans plusieurs couleurs, accessoires et options utilisateur.