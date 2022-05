Les inscriptions pour l’EPU 2022 sont ouvertes

Détails Publié le lundi 2 mai 2022 16:29

Les inscriptions pour le 26ᵉ Enseignement Post-Universitaire en audioprothèse sont ouvertes. L’évènement aura lieu les 25 et 26 novembre 2022 au Centre des Congrès de la Villette à Paris.

Cette année la thématique à l’honneur portera sur les « nouvelles connaissances : nouvelles pratiques ? ». Il est possible de bénéficier de tarifs préférentiels jusqu’au 26 octobre 2022. L'inscription au congrès comprend l'accès aux conférences, les pauses café et les déjeuners. Il est également possible de s’inscrire pour profiter du buffet chaud (36 €) et de la soirée de l’EPU (65€).