Evol AI est « sensationnel » selon le vice-président européen de Starkey

Détails Publié le jeudi 28 avril 2022 16:36

interview



Thorsten Quaas, vice-président des ventes européennes de Starkey, en conversation avec Audio Infos, crédit : JH

Lors d’un déplacement à Paris le 26 avril 2022, Thorsten Quaas, le vice-président des ventes européennes de Starkey, a dressé un premier bilan « euphorique » du lancement de la famille de produits Evolv AI dans plusieurs pays.

Le feedback jusqu’à présent est « sensationnel », résume-t-il. La qualité sonore exceptionnelle, avec un son extrêmement clair et naturel, a été immédiatement acceptée par les utilisateurs finaux. Par rapport à d'autres aides auditives, y compris les modèles précédents de Starkey, la différence avec Evolv AI est « comme le jour et la nuit ». Ce retour d'information, selon Quaas, est la meilleure confirmation que la nouvelle famille de produits se situe à un tout nouveau niveau, et qu'elle répond aux besoins les plus divers des patients grâce à sa disponibilité dans toutes les catégories de prix. Les attentes de Starkey concernant sa nouvelle famille de produits sont définitivement satisfaites, a-t-il déclaré.





Depuis plus de 36 ans, Thorsten Quaas défend les valeurs de l'entreprise et le « Starkey Way ». Après avoir été directeur général de Starkey Allemagne pendant 20 ans, il a passé le relais à Markus Böcker en 2016 et est devenu le responsable général des filiales et des distributeurs européens de Starkey. Puis, à l'été 2019, l'entreprise américaine a annoncé que Quaas avait été nommé vice-président des ventes européennes. Depuis lors, il est responsable du développement d'objectifs stratégiques pour l'espace européen ainsi que de l'orientation et de la mise en œuvre des mesures correspondantes. En raison du fort potentiel de croissance du marché espagnol, Starkey a récemment ouvert un premier bureau à Barcelone.