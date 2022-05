Signia remporte de nouveau un iF Design Award

Détails Publié le mardi 26 avril 2022 11:38

Après les aides auditives Styletto et Signia Active Pro, c’est au tour d’Insio Charge&Go AX de remporter un iF Design Award. Cette technologie avait déjà été primée au cours du dernier CES de Las Vegas.

Le score minimum pour recevoir cette récompense convoitée était de 270 points. Le jury final de l'iF, composé de 80 experts en design internationaux et indépendants, a décidé d’attribuer 325 points à l’Insio Charge&Go. Ces aides auditives intra-auriculaires sur-mesure rechargeables embarquent la plateforme Augmented Xperience (qui propose deux unités de traitement de signal distinctes pour la parole et l’environnement) et possèdent une connectivité Bluetooth et la possibilité de diffuser des flux à partir d'appareils Android et Apple iOS.