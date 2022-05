Témoignage : des audioprothésistes sous les bombes

Détails Publié le mercredi 20 avril 2022 17:46

Ukraine



A gauche, Slava Fedoruk, audiologiste au centre médical Aurora de Kiev avec un soldat de la défense territoriale



Après deux mois passés dans un pays en guerre, Volodymyr Minaiev, directeur général d'Aurora, l'une des principales enseignes d'audioprothéses implantée un peu partout en Ukraine, nous livre un témoignage poignant du quotidien des audioprothésistes sous les bombes. Angoisse des patients, aide humanitaire ... il nous raconte comment les audioprothésistes font face aux bombardements.

"C'est seulement tôt le matin du 24 février 2022, lorsque nous avons été réveillés par un fort bruit venu de l'extérieur, des appels alarmants de nos familles et des messages dans le tchat professionnel ("Nous avons entendu des explosions ! ", " On voit les avions de guerre voler ! ", " Il y a le feu ! ) que nous avons compris que la guerre avait commencé.

La Russie venait d'effectuer de nombreuses frappes de missiles sur le territoire Ukrainien et avait commencé une invasion à grande échelle.

Tous les employés d'Aurora ont alors été invités par la direction à rester dans un endroit sûr.

Nous avions déjà eu une expérience difficile en 2014, avec l'occupation russe de la Crimée et l'invasion d'une partie des régions de Lougansk et de Donetsk, qui nous avait causé une perte de 60 % de notre activité. Alors, nous avons rapidement compris le danger et la gravité de notre situation.

Dans un premier temps, nos collègues vivant à proximité du centre médical sont venus sur leur lieu de travail pour renforcer les fenêtres, éteindre les équipements électriques, fermer l'installation et déplacer les équipements dans un endroit sûr…

D'autres employés, pouvant le faire, ont commencé à évacuer leurs familles de Kiev vers les régions occidentales de l'Ukraine, loin des opérations militaires.

Quelques jours plus tard, malgré les bombardements et les attaques de missiles, nous avons organisé la fourniture gratuite de piles à tous les utilisateurs d'aides auditives. Cela a été fait dans les cinq centres les plus sûrs de Kiev, ainsi que dans certains centres régionaux ukrainiens. Nous avons reçu beaucoup de demandes de piles d'aides auditives et d'implants cochléaires. En tant que professionnels de l'audition, nous comprenons l'importance cruciale de l'audition dans ces circonstances, pour rester en contact avec les gens, mais aussi localiser les sons, et prévenir l'anxiété qui peut augmenter lorsqu'une aide auditive s'éteint. Comme nous le savons, les solutions auditives modernes permettent non seulement à une personne d'entendre, mais elles protègent également l'audition résiduelle en diminuant un niveau de sons trop forts. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas été en mesure de fournir gratuitement des piles à tous les intéressés, car se déplacer dans la ville était extrêmement dangereux, à la fois pour nos employés et nos clients, aucun transport public terrestre ne fonctionnait et le métro était utilisé comme abri anti-bombes par les habitants. Parallèlement, la demande pour les piles n'a cessé d'augmenter, en raison d'un paysage sonore très élevé, et aussi, parce que nos clients utilisent leurs appareils auditives toute la journée, et même pendant le sommeil pour entendre les alertes, ce qui a entraîné une décharge rapide des piles.

Grâce à notre expérience du travail à distance pendant la pandémie de COVID-19, nous avons pu organiser et reprendre rapidement l'activité de notre centre d'appels dédié au conseil et aux réglages à distance.

Notre centre médical n'a presque pas suspendu ses travaux depuis le début de la guerre et nos réseaux sociaux sont toujours restés actifs. Au début, nous travaillions dans un endroit où seulement des piles gratuites étaient fournies aux clients ; ensuite, nous avons repris les rendez-vous avec l'audiologiste, la programmation des appareils auditifs et le travail de notre centre de service. Mais nous n'avons pas pu travailler à pleine capacité, car une partie importante de notre équipement et de notre personnel ont été évacués.

Non seulement les professionnels de la santé, mais aussi le personnel des ventes, de la logistique et de la comptabilité, ont travaillé en ligne – en partie à Kiev et en partie dans des régions plus sûres d'Ukraine ou depuis l'étranger.

Les premiers jours d'avril, les troupes russes ont commencé à se retirer de la banlieue de Kiev, et nous, dans notre centre médical, avons prolongé les heures de réception de nos clients (sur rendez-vous, et en tenant compte d'une situation de la ville et du couvre-feu).

Plus tard, nous avons reçu l'information officielle que la région de Kiev était totalement libérée des envahisseurs. Ainsi, nous pouvions ramener notre équipement audiologique du stockage vers le centre médical et reprendre l'évaluation auditive complète, l'ajustement et l'entretien des aides auditives.

Actuellement, les transports publics à Kiev n'ont toujours pas repris leur fonctionnement normal. Nos clients ont peur de se déplacer dans la ville, et l'expédition d'appareils auditifs et d'accessoires de nos fournisseurs en Europe n'est pas encore bien rétablie. Mais nous travaillons d'arrache-pied afin de fournir des soins auditifs à nos patients et à restaurer l'économie de l'Ukraine.

Nous sommes optimistes, malgré le danger pour nos collègues à Kiev, car il y a toujours un risque élevé de frappes de missiles par les envahisseurs.

Dans certaines villes ukrainiennes, où vivent nos partenaires, la situation reste critique.

Et nous espérons que nous serons bientôt en mesure de dire à nos collègues et à nos clients : " Maintenant, vous pouvez retourner chez vous. Ici, vous êtes en sécurité "."

Qu'est-ce que l'enseigne Aurora ?

Aurora Hearing Rehabilitation Center est la plus grande enseigne médicale privé de soins auditifs d'Ukraine. Il a été créé en 1991 à Kiev, et compte aujourd'hui 66 employés. Le centre Aurora de Kiev fournit des soins auditifs aux enfants et aux adultes ayant des troubles de l'audition et de la parole. Les professionnels effectuent le dépistage auditif néonatal, l'évaluation auditive objective et subjective pour les enfants et les adultes, l'ajustement des appareils auditifs et des systèmes d'implantation cochléaire, la perception auditive et les cours de développement de la parole pour les patients de tous âges, des nouveau-nés aux patients âgés.

Le siège de HCR AURORA est situé au 43, rue Demiivska à kiev, en Ukraine



L'aide humanitaire en audioprothèse : un soutien indispensable

Aurora a reçu le soutien de Demant, qui a aidé de nombreux Ukrainiens atteints de perte auditive. Grâce au canal d'approvisionnement d'aide humanitaire mis en place par Oticon au Danemark et Oticon Medical en France, des milliers d'Ukrainiens ont pu obtenir gratuitement des piles pour leurs aides auditives et leurs systèmes d'implants cochléaires.

" Nous sommes profondément reconnaissants à tous nos partenaires et collègues audiologistes européens pour leur aide, leur soutien et leur abri pour nos compatriotes à l'étranger. " a tenu a préciser Volodymyr Minaiev, le directeur général de l'enseigne Aurora.