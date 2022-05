Le nouveau scanner d’empreintes 3D d’Interacoustics est disponible

Détails Publié le mercredi 20 avril 2022 17:25

Le 3SHAPE A2-SCANNER, qui avait été présenté en exclusivité sur le congrès de la SDA, est désormais disponible.

Cette nouveauté transmet instantanément tous les détails de l'empreinte scannée, en haute définition, grâce à une numérisation plus rapide et à sa précision. Ceci permet de réaliser une meilleure modélisation du premier coup. Il permet de réaliser des embouts en moins de trente secondes, et est compatible avec tous les types d’embouts.