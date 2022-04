Luz audio dresse un bon bilan pour 2021

Détails Publié le jeudi 14 avril 2022 15:20

Distribution









Luz audio a dévoilé, au travers d’une vidéo disponible sur Youtube, son bilan pour l’année 2021. Le chiffre d’affaires de la centrale d'achats, ainsi que son nombre d’adhérents affichent une belle progression en optique comme en audio.

Au total, Luz Audio et Audition Conseil (intégrée depuis 2005) comptent quatre cent quarante centres adhérents, dont quinze succursales et vingt nouveaux adhérents. La centrale annonce avoir réalisé 48 M€ d’achats et vendue 113 400 aides auditives, ce qui représente une croissance de +38%. Le réseau Audition Conseil compte désormais trois cent quarante-cinq centres.