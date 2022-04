Le congrès mondial d’audiologie de Varsovie se termine aujourd’hui

Détails Publié le mercredi 13 avril 2022 17:46

évènement







Le XXXV Congrès mondial d'audiologie, qui a lieu tous les deux ans, dans des pays différents, avait lieu cette année à l’hôtel Marriott de Varsovie, en Pologne. Il se termine aujourd’hui 13 avril 2022, avec une forte représentation française.

Ce rassemblement organisé par la société internationale d’audiologie, permet aux scientifiques et aux audiologistes du monde entier de partager leurs dernières réalisations cliniques et de recherche. De nombreuses tables rondes, conférences, présentations d'articles gratuits, d'ateliers et de symposiums satellites ont eu lieu sur différents thèmes, notamment : la télémédecine en audiologie, les aspects audiologiques des différents implants auditifs, les meilleurs pratiques internationales en audiologie, le dépistage chez les écoliers et les adultes ou encore « le cerveau à l’écoute ».

La Pologne fêtait à cette occasion le trentième anniversaire de la première implantation cochléaire dans le pays, qui a eu lieu en 1992.

De nombreux spécialistes et orateurs français étaient présents durant l’évènement : Hung Thai-Van, Paul Avan, Fréderic Venail, Isabelle Mosnier, Thierry Mom, François Dejean, Arnaud Coez, Sandrine Marlin, Christophe Vincent… Le prochain congrè mondial se déroulera en France, à Paris du 25 au 28 septembre 2024, au CNIT de la défense, et devrait être un évènement majeur avec trois étages d'exposants. Le suivant aura lieu à Séoul en Corée du Sud du 24 au 27 mai 2026.