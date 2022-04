8ème prix du design Red Dot pour le fabricant Unitron

Détails Publié le mercredi 6 avril 2022 15:12

Unitron a annoncé avoir remporté le prix du design Red Dot 2022 pour son aide auditive Stride-B-UP. Il s’agit de sa 8ème distinction Red Dot depuis 2014.

Stride B-UP est le plus petit et le plus léger contour BTE ultra-puissant d’Unitron. Il est équipé de la technologie Blu, d’une connectivité avancée et d’un bouton multifonction facile à identifier et à utiliser. « Cette belle reconnaissance est significative pour Unitron. Remporter ce prix prestigieux pour la 8ème fois depuis 2014, souligne notre volonté de donner à nos clients les moyens de vivre pleinement leur vie grâce à des aides auditives conçues pour la vie. C’est pour cette raison que nous développons des solutions auditives connectées et intelligentes », selon Kévin Michel, Responsable national des ventes chez Unitron.

Stride B-UP est la deuxième aide auditive d’Unitron sur la plateforme Blu à remporter un prix Red Dot pour son design.