Starkey présentera sa nouvelle plateforme technologique le 11 avril prochain

Détails Publié le mercredi 6 avril 2022 15:11

produits



Les aides auditives Evolv AI sont disponibles dans les niveaux technologiques 2400/2000/1600 dans tous les modèles et en 1200 dans les modèles rechargeables RIC et BTE.

Le fabricant d'aides auditives américain Starkey a annoncé, que sa nouvelle plateforme Evolv AI, sortie aux Etats-Unis en août 2021 et déjà plusieurs fois primée, sera lancée en France lors d'une présentation diffusée en direct sur le web, le 11 avril 2022.

La nouvelle technologie Evolv AI de Starkey met l’accent sur l’impact de l’audition, la santé et le bien-être en général, pour offrir aux utilisateurs une expérience auditive personnalisée et « sans effort ». Evolv AI est construit sur le Starkey Sound, qui selon son fabricant est une technologie créée après des années de recherche dans le développement d’algorithmes de traitement de signal, calqués sur le système auditif humain, pour offrir un son d’une grande fidélité, réaliste et naturel dans toutes les ambiances sonores.



Comme le cerveau, le Starkey Sound est conçu pour supprimer automatiquement le bruit de fond et augmenter l’audibilité et l’intelligibilité de la parole grâce à la technologie d’apprentissage automatique. La plateforme embarque l’intelligence artificielle qui effectue 55 millions d’ajustements automatiques par heure, sans nécessiter l’intervention de l’utilisateur. De plus, elle intègre des niveaux d’adaptation qui permettent une réduction de 40 % de l’énergie sonore dans les environnements difficiles par rapport à une technologie de la précédente génération. Aussi, des améliorations majeures ont été apportées à la connectivité et aux fonctionnalités telles que la mesure de l’oreille réelle REM Target Match, le mode edge, la programmation à distance TeleHear, la détection et alertes de chute ou encore les rappels vocaux. La transmission bidirectionnelle du signal audio permet aux utilisateurs d’iphone de converser au téléphone en mode mains libres. Les microphones des aides auditives captent et transmettent la voix de l’utilisateur.



Les aides auditives Evolv AI sont disponibles dans les niveaux technologiques 2400/2000/1600 dans tous les modèles et en 1200 dans les modèles rechargeables RIC et BTE. Les modèles invisibles IIC et CIC sont disponibles en version filaire. Quant à la fonction détection et alertes de chute, celle-ci est dorénavant disponible dans tous les niveaux technologiques. « C’est le plus grand lancement de produits de l’histoire de Starkey. C’est une gamme de produits ultracomplète, très innovante et très performante. C’est surtout un produit que nos équipes américaines, y compris nos fondateurs Bill et Tani Austin, ont adapté et testé ; les résultats obtenus en adaptation sont étonnants et vont bien au-delà de nos attentes » a déclaré Fabrice Vigneron, directeur général de Starkey France