Le pôle commercial de Phonak évolue

De G à D : Mounib Chakiri, Marianne Porhel et Stéphane Dit-Zedde.

Phonak a annoncé une évolution au sein de son équipe commerciale, notamment avec l’arrivée de nouveaux délégués commerciaux, le renforcement de l’équipe Roger et une évolution des secteurs.

Mounib Chakiri, est le nouveau délégué commercial du secteur Grand Est, depuis janvier 2022. Il a suivi une formation de plusieurs semaines afin de découvrir le portefeuille produits et l’ensemble des solutions du fabricant. Fort de son expérience dans divers univers produits, il est désormais pleinement opérationnel. Marianne Porhel, est quant à elle, la nouvelle déléguée commerciale du secteur quart Ouest, depuis mars 2022. Elle poursuit actuellement une formation poussée sur les produits et services, et sera opérationnelle dès la mi-mai.

Du côté de l’équipe Roger, Stéphane Dit-Zedde, ancien délégué commercial du secteur quart Sud-Ouest pendant plus de seize ans, devient le nouveau représentant Roger Ouest, aux côtés de Christian Gauthier.



Afin de mieux soutenir l’activité et le développement, Phonak a procédé à une nouvelle répartition des secteurs commerciaux le 1er avril 2022 :

Suite au départ à la retraite de Jean-Philippe Rollier le 31 janvier dernier, Stéphane Julien - qui était jusqu'à présent en charge des clients Phonak du quart Nord-Est - lui succède.

Pierre Jean Perebosch, qui occupe depuis 2020 le poste de Délégué Commercial Sud-Ouest se voit confier de nouveaux départements : Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Lozère (48), Tarn (81) et Andorre.

Esteban Parade-Renault, qui occupe depuis 2020 le poste de Délégué Commercial Paris Est et Centre s’occupera également désormais du Cher (18).