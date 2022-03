EN DIRECT des 24es Assises d’ORL

Détails Publié le jeudi 31 mars 2022 15:25

assises d'orl





La 24e édition des Assises d’ORL a débuté ce matin, au Palais des congrès de Nice. Dès 8h30, heure des premiers ateliers et conférences, des nombreuses personnes se sont retrouvées aux deuxième et troisième niveaux du palais Acropolis.

Côté audioprothèse, l’un des premiers ateliers a abordé les perspectives de la profession (démographie, formation, compétences, modèle économique), un sujet au cœur de l’actualité. Le professeur et conseiller d’Etat Lionel Collet en était l’orateur. Il a dévoilé de nombreuses pistes pour le numerus clausus, la création d’un Ordre et du métier d’assistant audioprothésiste, notamment en se basant sur ce qui a été fait pour d’autres professions comme les opticiens ou les dentistes, afin de définir le rôle et l’avenir des audioprothésistes de demain.







Après son exposé, de nombreux audioprothésistes et ORL, comme Matthieu Del Rio et François Dejean…ont pu prendre la parole pour donner leur opinion et poser des questions, quant aux multiples idées évoquées par le conseiller d’Etat. La suppression, l’augmentation ou le maintien du statu quo concernant le numerus clausus ainsi que les formations en Espagne, étaient au centre des interventions et débats qui s’en sont suivis.







Les allées de l'espage exposants, le deuxième étage du Palais Acropolis de Nice, était bondé de visiteurs, heureux de se retrouver après cette période de crise sanitaire.



Lucile Perreau