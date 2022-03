100% santé : TF1 diffuse un reportage sur le succès et les suspicions de dérives en audiologie

Détails Publié le mardi 29 mars 2022 09:48

Extrait du reportage diffusé sur TF1, dans lequel un patient appareillé depuis une vingtaine d’années atteste de la bonne qualité des solutions du panier 100 % santé.

Le dimanche 27 mars 2022, au cours du journal télévisé de 20h00, TF1 a diffusé un reportage sur le succès et les suspicions de dérives du 100% santé en audiologie.

Dans la première partie, les journalistes interviewent un patient, appareillé depuis une vingtaine d’années, qui atteste de la bonne qualité des solutions du panier 100 % santé. Le reportage dévoile également que le nombre de personnes appareillées entre 2019 et 2021 a progressé de presque 80%, ce qui représente un coup de 270 millions d’euros pour l’Assurance Maladie, soit 100 millions de plus par rapport à ce qui était prévu. Les journalistes abordent ensuite l’un des points du rapport de l’Igas : les indices de sur-appareillages et de ce fait, les publicités excessives et démarchages téléphoniques. Sont aussi évoqués le cas d’un « audioprothésiste d'une enseigne d'optique [qui] incite par exemple un médecin à prescrire des appareils à un patient. Il a jugé bon de l'équiper sans aucun avis médical. » Ouencore le témoignage d’un médecin ORL s’étant fait usurper son identité pour générer de faussesordonnances d'appareillages. Au total, une trentaine de ces dernières lui ont été signalées.

Le SDA a indiqué qu’il s’inquiétait et qu’il condamnait ces pratiques contraires à l’esprit de la loi (démarchage), voire à la loi (prescriptions réclamées ou usurpées). Il s’engage à poursuivre son travail avec les pouvoirs publics en vue de l’amélioration de la qualité et des pratiques de la profession. Le syndicat indique également que la responsabilisation individuelle, par le contrôle du numéro professionnel, fait partie des pistes de réflexion ainsi que la création d’un ensemble de règles de bonnes pratiques opposables.