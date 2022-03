Congrès des audioprothésistes : les vidéos des tables rondes sont en ligne

Détails Publié le jeudi 24 mars 2022 15:13

De G à D : Marc Leclère, le président de l’UNOCAM, Marguerite Cazeneuve, la directrice déléguée de la CNAM, Pascal Maurel, journaliste médical et modérateur des tables rondes, Luis Godinho, le président du SDA, Richard Darmon, le président du SYNEA et Marc Greco, l’ex-président du SYNAM.

Dans le 42ème Congrès des audioprothésistes, qui s'est tenu en présentiel au Palais des Congrès de Paris les 18 et 19 mars 2022, le SDA a mis en ligne les vidéos des tables rondes du vendredi matin. L’intervention du professeur Patrice Tran Ba Huy, le président de l’Académie nationale de médecine, qui a ouvert l’évènement, est également disponible. Le congrès, qui a signé le retour en présentiel, a réuni plus de deux mille professionnels de l’audition et a mis l’accent sur la force d’innovation de l’audiologie au service des patients.

La première table ronde a abordé le sujet de la « nouvelle convention avec l’Assurance maladie : quelles conséquences pour l’exercice au quotidien ? ». Elle a réuni Marguerite Cazeneuve, la directrice déléguée de la Caisse nationale d’assurance maladie, Marc Leclère, le président de l’UNOCAM, Marc Greco, l’ex-président du SYNAM, Richard Darmon, le président du SYNEA, et bien sûr Luis Godinho, le président du SDA.











La seconde table ronde s’est penchée sur les « évolutions pour la profession après la Mission IGAS/IGESR et une année de 100 % santé ? ». Louis-Charles Viossat et Pierre Mainguy, les inspecteurs de l’IGAS, Amaury Fléges, inspecteur de l’IGÉSR, Matthieu Del Rio, le président du CNA, Richard Darmon et Luis Godinho ont participé à cette rencontre.









Enfin, la troisième et dernière table ronde a permis de discuter des « relations avec les complémentaires : vers un nouveau départ ? ». Elle a réuni Séverine Salgado, la directrice Générale de la Mutualité Française, Quentin Bériot, le directeur Général de la mutuelle Unéo et Luis Godinho.