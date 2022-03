Phonak ouvre un canal de discussion pour les audioprothésistes ukrainiens et livre des piles gratuitement

Détails Publié le mercredi 23 mars 2022 14:14

guerre en ukraine



Le canal de discussion de Phonak sur Telegram est accessible à toutes et à tous.

La branche Ukrainienne de Phonak a annoncé via sa page facebook, l’envoi dans un futur proche, de piles gratuites pour toutes les personnes appareillées en Ukraine, sur demande. De plus, l’entreprise a également ouvert un canal de discussion sur Telegram, afin d’aider et de conseiller les personnes souffrant de problèmes auditifs.

Dans le canal Telegram « PROHearing avec Phonak », il est possible :

D’obtenir des réponses des audiologistes à toute question sur l'utilisation des outils de correction auditive pendant la guerre ;

De résoudre les problèmes problématiques concernant le fonctionnement des prothèses auditives ;

D’obtenir des conseils et des recommandations utiles

De plus, si le problème ne peut être résolu en ligne, l’entreprise coordonnera et redirigera les utilisateurs vers des professionnels qui sont encore au travail dans une zone de guerre à Kiev, Lviv, Odessa, Kharkiv, Kropivnitsky, Krivoy Roty, Ternopil, Zhytomyr, Korosteni, Vinnytsia et Ivano-Frankivsk. De nombreux conseils pour protéger son audition des explosions et tirs, mais aussi sur les fonctionnalités comme le Bluetooth, sont dispensés sur la page Facebook et dans le groupe de discussion :

« Des appareils auditifs bien réglés n'endommagent pas vos oreilles, même en cas de coups de feu ou d'explosions. Ils disposent d'un circuit de protection automatique qui limite automatiquement le niveau sonore de sortie. »

« En général, vous pouvez porter vos appareils auditifs de la manière dont ils sont adaptés. L'absence de ventilation peut aider à "briser" la forte pression du vent qui suit une explosion et contribuer à protéger l'oreille, alors que la ventilation peut mieux équilibrer la pression du vent à l'extérieur et à l'intérieur du canal auditif. Dans tous les cas, n'oubliez pas de garder la bouche ouverte pour les ondes sonores et les poussées. »

« La fonction Bluetooth est très pratique et utile, mais qui nécessite en même temps beaucoup d'énergie. Par conséquent, si vous utilisez des appareils auditifs sans fil et que vous vous trouvez dans une zone où l'alimentation électrique est limitée ou dans laquelle il existe un risque de coupures de courant intermittentes, il est préférable de désactiver la fonction Bluetooth. Si vous n'avez pas assez de piles pour alimenter vos appareils auditifs, il est également préférable de désactiver le Bluetooth. Si vous vous trouvez dans une région relativement paisible, ne désactivez pas Bluetooth pour des raisons de sécurité : la connexion n'est pas reconnue par le service de guidage militaire et n'affectera pas la trajectoire des missiles ou autres équipements militaires. »

D’autres conseils seront dispensés au fur et à mesure des jours, que cela soit pour les malentendants appareillés, ou pour toute la population afin de protéger un maximum leur audition.