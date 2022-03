Challenge inter-écoles Entendre : Lyon rafle de nouveau le trophée

Détails Publié le mercredi 23 mars 2022 14:07

Le Challenge Inter-école Entendre a eu lieu au Pavillon d’Armenonville dans le Bois de Boulogne en présence de Sébastien Gény et Mac Lesggy.

Le 18 mars 2022 s’est déroulé le fameux challenge inter-écoles organisé par Entendre. Après deux ans d’absence, au même titre que le congrès des audioprothésistes, les étudiants étaient ravis de se retrouver autour de cette compétition animée par le sympathique duo, Sébastien Gény et le célèbre animateur de E=M6, Mac Lesggy.

Loi anti-cadeau oblige, le challenge s’est déroulé sobrement avec seulement des bouteilles d’eau à disposition des paricipants. La compétition a eu lieu au Pavillon d’Armenonville, non loin du Palais des Congrès où avait lieu le Congrès des audioprothésistes, dans une ambiance enjouée et festive. De nombreux étudiants ont fait l’effort de s’y rendre, exception faite des ... Parisiens qui n’ont pu compter que sur une représentante.

Les qualifications ont permis de sélectionner les six finalistes, trois Lillois : Julien, Théo et Jérôme, deux Lyonnais : Océane et Louis et enfin un Nancéien : Jules. Ces derniers sont tous ensuite montés sur scène pour s’affronter dans une bataille autour d'un buzzer, à l’image de l’émission « Question pour un champion ». Les questions étaient aussi diverses que variées (technique de mesure, acoustique, culture générale…) mais aussi pièges (par exemple la réponse n'existe pas). Finalement, l’école de Lyon s’est une nouvelle fois illustrée en remportant son cinquième titre d’affilée, grâce à son candidat Louis.