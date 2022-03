Ideal Audition fête ses 10 ans en grande pompe

Détails Publié le mardi 22 mars 2022 12:00

anniversaire



De G à D : Gims, Yaël Benouaisch, Laurent Lussato et Dan Bettach.

Le samedi 19 mars 2022, Ideal Audition a célébré son dixième anniversaire. Pour l’occasion, l’enseigne fait les choses en grand, notamment en organisant une grande soirée en clôture du 42e congrès des audioprothésistes.

La soirée baptisée « Hear Me I’m Famous », sans doute un petit clin d’œil aux soirées organisées à Ibiza par Cathy et David Guetta, s’est déroulé sur le rooftop « le dernier étage » dans le 18e arrondissement de Paris, avec une vue imprenable sur la capitale. Initialement prévue pour les étudiants, cette soirée a dû être complétement remanié à la suite d’un contrôle de la DGCCRF, précisant aux organisateurs qu'il était interdit de gratifier les étudiants en audioprothèse dans le cadre de la loi anti-cadeau aux professionnels de santé.

Au programme, un cocktail de bienvenue, une battle de DJ, un after jusqu’aux aurores ou presque et surtout, un invité de marque à savoir Gims. Le célèbre chanteur est en effet venu mettre le feu à salle pendant trente minutes. Les trois fondateurs, Dan Bettach, Laurent Lussato et Yaël Benouaisch, sont également montés sur scène pour se réjouir du chemin parcouru et pour remercier l’assemblée, composée notamment d’audioprothésistes de l’enseigne et d’amis (mais pas d’étudiants puisqu’un huissier était présent à l’entrée pour vérifier les entrées). Ideal Audition, qui a déjà ouvert son premier centre en Espagne, s’est fixé comme objectif d’exporter son concept dans les grandes villes d’Europe, et d’ouvrir quatre-vingt-dix centres d’ici la fin de l’année 2022, puis cent-vingt-cinq à l’horizon 2025.