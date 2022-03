Les audioprothésistes restent ouverts à Kiev

Détails Publié le lundi 21 mars 2022 15:16

Guerre en Ukraine



Le centre auditif Aurora, situé au 14 rue Demiivska à Kiev, vient de réouvrir

Les audioprothésistes de Kiev restent ouverts et continuent de recevoir les patients.



Sur son compte Facebook, le centre Aurora, situé non loin du centre de Kiev, vient par exemple d'annoncer qu'ils réouvraient au public de 10h à 13h (ses horaires en temps de paix vont jusqu'à 17h).













Phonak Ukraine propose d'envoyer des piles à toutes les personnes équipées d'audioprothèses qui le souhaitent, et a également mis en place un groupe Telegram pour que les audioprothésistes Ukrainiens puissent échanger entre eux.



Après que l'invasion de l'Ukraine par les Russes aient débuté, les marques d'audioprothèses et des réseaux avaient annoncé qu'ils retiraient leurs acitivités de Russie et plusieurs dons avaient été mis en place.