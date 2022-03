La Fondation Écouter Voir lance un appel à projets de recherche médicale en optique et audition

Détails Publié le lundi 21 mars 2022 11:41

La Fondation Écouter Voir lance son site internet ainsi qu’un appel à projets de recherche sur les thématiques de l’optique et de l’audition, dans l’objectif de s’adapter aux besoins des parcours de soins de demain.

Ce site internet permet aux chercheurs en optique et en audition de candidater en ligne pour obtenir un financement de la Fondation Écouter Voir dans le cadre de leurs projets. Il s’adresse aux médicaux, paramédicaux, chercheurs et ingénieurs du domaine. Les projets concernent les secteurs de la recherche translationnelle, la recherche clinique et la recherche dans les pratiques de soin et d’accompagnement. Les chercheurs intéressés ont jusqu’au 1er juin 2022 pour candidater en ligne.

Ces projets doivent impérativement s’inscrire dans l’un des deux domaines suivants :

Maladies dans le domaine de la vision

Accessibilité et organisation des soins curatifs et/ou préventifs,

Prise en charge et amélioration des techniques,

Outils diagnostiques, aides visuelles,

Innovation numérique en santé : système d’information, télésanté, réalité augmentée, IA, …,

Chirurgie : robotique appliquée, microchirurgie,

Focus 2022 : myopie infantile.

Maladies dans le domaine de l’audition

Accessibilité et organisation des soins curatifs et/ou préventifs,

Prise en charge et amélioration des techniques,

Outils diagnostiques, aides auditives,

Innovation numérique en santé : système d’information, télésanté, réalité augmentée, IA, …

Chirurgie : robotique appliquée, microchirurgie,

Focus 2022 : surdité cachée.

Les projets sélectionnés obtiendront un soutien financier de dix-huit mois, avec un prolongement possible de six mois d’une valeur de 30 000 €.



La Fondation Écouter Voir s’adresse également aux étudiants en audioprothèse de 2e et 3e année, pour mettre en lumière les idées qui « renouvelleront la conception des centres d’audition de demain ». À travers le Grand Prix 2022, elle invite les étudiants à s’interroger sur le suivi des patients en centre d’audition à l’heure du 100 % Santé avec la problématique suivante : Quels scénarios pouvez-vous imaginer pour que la prise en charge de tous les patients d’un centre après la délivrance de leur appareillage optimise leur satisfaction et majore l’observance ?

Les 3 meilleurs lauréats se verront remettre un prix allant de 500 € à 1 500 €. Toutes les informations relatives au Grand Prix 2022 et son règlement sont disponibles sur le site internet de la Fondation. Les étudiants en audioprothèse intéressés ont jusqu’au 30 avril 2022 pour candidater en ligne.



Lucile Perreau