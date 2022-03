Oticon Play PX : l’aide auditive pédiatrique dotée d’un réseau neuronal profond

Détails Publié le mercredi 16 mars 2022 14:43

Oticon a dévoilé Oticon Play PX : la première aide auditive pédiatrique équipée de la plateforme Polaris et d’un réseau neuronal profond, au même titre que la gamme More du fabricant.

Pour mieux soutenir le cerveau des enfants en plein développement, Oticon a développé une technologie qui utilise les capacités d’un réseau neuronal profond embarqué, qui imite la façon dont le jeune cerveau apprend, et qui a été entraîné avec 12 millions de scènes sonores issues de la vie réelle. Aux dires de ses fabricants, cette intelligence permet ainsi à Oticon Play PX de représenter les sons réels, de créer des détails de chaque son et de la façon dont ils devraient idéalement sonner et améliore la compréhension de la parole.

L’aide auditive permet également de profiter d’un streaming audio de haute qualité, et offre à l’enfant la possibilité de se connecter à un smartphone, écouter la télévision ou encore capter et diffuser sans fil la voix de quelqu'un dans les aides auditives avec EduMic. Ce dispositif, porté par l’enseignant (accroché sur sa chemise par exemple), s’associe à l’aide auditive de l’enfant et amplifie sa voix. Simultanément, les bruits de l’environnement deviennent moins « présents ». De plus, avec l’application Oticon ON, l’enfant ou les parents peuvent surveiller et contrôler Oticon Play PX depuis un smartphone, et régler les aides auditives de manière optimale : réglage du volume, modification d’un programme ou vérification l'état de la batterie. Livrées avec un chargeur de bureau ou le Smart Charger, Oticon Play PX offre une journée complète d’autonomie avec seulement 3,5 heures de recharge (la charge rapide de 30 minutes offre quant à elle, 5 heures d’utilisation). Oticon Play PX est disponible en deux niveaux de performance et en quatre styles : miniRITE T, miniRITE R, miniBTE T et miniBTE R, le tout en douze coloris au choix.