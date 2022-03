La CDA met en place un dispositif de formations spéciales DPC

formation

Afin d’accompagner ses adhérents dans leurs obligations triennales DPC, la CDA a mis en place un dispositif de formations.

Au programme, trois modules de formation axés sur les orientations prioritaires du DPC :

- Contrôle d’efficacité audioprothétique par mesure objective du gain fonctionnel.

- Prise en charge audioprothétique du patient acouphénique.

- Appareillage pédiatrique.

Une formation spéciale en management est également prévue.

Le planning des sessions (en distancel ou en présentiel) démarre dès ce mois de mars et s’étend jusqu’à fin 2022. « Avec ce dispositif, nous souhaitons mettre à disposition de nos audioprothésistes une offre de formation sérieuse et clés en main, leur permettant ainsi de maintenir une qualité constante de leurs pratiques médicales et de satisfaire l’obligation réglementaire de développement professionnel continu, facilement et efficacement. Il y avait un vrai besoin de la part de nos audioprothésistes pour les aider à remplir leurs obligations triennales d’ici fin 2022 ; la formule en visioconférence pendant les temps du midi permet à nos audioprothésistes une mise en place facile et pratique sans bousculer leur emploi du temps. », précise Marc Klein, le directeur de la centrale des audioprothésistes

Ces formations sont délivrées par un partenaire spécialiste de l’audiologie, certifié Qualiopi et reconnu par l’ANDPC (l’Agence nationale du Développement Professionnel Continu), qui propose également d’accompagner les audioprothésistes de la centrale dans leur dossier de prise en charge financière auprès des OPCO (Onze Opérateurs de Compétences), chargés d'accompagner la formation professionnelle.



Lucile Perreau