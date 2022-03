Chiffre d’affaires et croissance record pour Amplifon

Détails Publié le jeudi 10 mars 2022 14:57

Amplifon a présenté ses (excellents) résultats pour l’année 2021. L’entreprise italienne a en effet atteint la somme de 1,948 milliard d’euros de chiffre d’affaires, un record.

Ce résultat représente une augmentation de 29,5% par rapport à 2020 et de 18,7% par rapport à 2019 grâce à une forte croissance liée aux ventes de 24% par rapport à 2020 et de 11,9% par rapport à 2019. Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 568,2 millions d'euros au quatrième trimestre 2021, soit une hausse de 12,2% par rapport au quatrième trimestre 2020 et de 17,1% par rapport au quatrième trimestre 2019. « La performance exceptionnelle par rapport au quatrième trimestre 2019, qui n'a pas été impacté par la pandémie, est attribuable à une croissance organique bien supérieure au marché (+8,4%), ainsi qu’aux acquisitions (+8,7%).

Une forte performance a été enregistrée dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), portée par une excellente croissance liée aux ventes (au total +22%) notamment en France et en Espagne, ainsi qu'une solide performance en Italie, en Suisse et au Portugal. Les États-Unis ont une nouvelle fois enregistré une impressionnante croissance organique (+38,3%), plus du double du marché de référence, qui s'est combinée avec l'acquisition de PJC Hearing, ainsi qu'à la croissance à deux chiffres, enregistrée au Canada et en Amérique latine. Enfin, même constat du côté dans la région APAC (Asie et Pacifique) qui enregistre une très forte croissance également (+21%), notamment grâce à la contribution de Bay Audio.

Enfin, début 2022, la société a créé Amplifon X pour soutenir l'accélération de la stratégie d'innovation numérique du Groupe. Il s’agit d’une nouvelle structure organisationnelle entièrement dédiée au développement de solutions numériques innovantes, qui compte déjà sur une équipe combinée de plus de 50 personnes et s'appuie sur d'importants partenariats avec des universités de renommée mondiale. Elle permettra à Amplifon de définir de nouvelles normes pour l'expérience audiologique.

Pour 2022, Amplifon s'attend à ce que le marché des soins auditifs connaisse une croissance d'environ 4 à 5 %, soutenue par une demande refoulée qui devrait plus que compenser le déclin attendu du marché français. L’entreprise s’attend à une croissance supérieure à celle du marché (prévision d’une croissance à un chiffre pour son CA). Enfin, Amplifon reste également confiant quant à ses ambitions pour 2023. Le groupe bénéficiera également du réinvestissement continu dans l'entreprise pour une croissance rentable durable à long terme.