Faut-il maintenir le port du masque dans les centres auditifs ?

Détails Publié le mercredi 9 mars 2022 15:19

Covid-19





Le SDA recommande de maintenir le port du masque dans les centres auditifs à cause de l'âge de leur patient, souvent élevé.

Le Premier ministre a annoncé, la suspension du pass vaccinal ainsi que celle du masque en intérieur sauf dans les transports collectifs. Le SDA (Syndicat des audioprothésistes) recommande toutefois de maintenir le port du masque dans les centres auditifs.

« La patientèle qui est équipée d’aides auditives étant composée à 75 % de personnes de plus de 65 ans, le SDA recommande de maintenir le port du masque dans les centres auditifs », a indiqué le syndicat. Or, le pass sanitaire (présentation d’une preuve vaccinale, d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement) demeure également en vigueur à l’entrée des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées, afin de protéger les plus fragiles alors que le virus continue de circuler. De plus, le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé dont font partie les audioprothésistes.