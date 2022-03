Congrès des audioprothésistes : pas de pass vaccinal mais le port du masque recommandé

Détails Publié le mercredi 9 mars 2022 15:14

réglementation



Le SDA recommande fortement aux participants du congrès de porter un masque.

Le SDA a annoncé que malgré la suspension des restrictions sanitaires dès le 14 mars, le port du masque resterait recommandé au Congrès des audioprothésistes, en raison de la forte affluence attendue.

Suite aux allégements du protocole sanitaire, la présentation du pass vaccinal et le port du masque ne seront plus obligatoires à partir du 14 mars 2022 et donc à l’occasion du Congrès des audioprothésistes qui a lieu le 18 et 19 mars, à la Porte de Maillot, à Paris. Cependant, même si les préinscriptions sont closes depuis le vendredi 4 mars, le syndicat prévoit que de nombreux audioprothésistes et étudiants participeront en s’inscrivant directement sur place. À ce jour, 1 650 audioprothésistes et étudiants se sont déjà préinscrits, ainsi que 730 membres des sociétés exposantes. « Au vu du nombre d’inscrits, le port du masque dans l’enceinte du congrès demeure vivement conseillé. Restons cependant prudents », a précisé le SDA.