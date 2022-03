Audika renouvelle son identité visuelle

Détails Publié le lundi 7 mars 2022 17:41

Le nouveau logo d'Audika remplace l'oreille orange sur fond bleu par une bulle bleue

Audika a remplacé l’oreille de son célèbre logo par une bulle.

Désormais, le symbole de l’enseigne sera une bulle de dialogue « qui symbolise ses engagements forts en matière de proximité, de dialogue et d’accompagnement des clients pour une audition et une vie retrouvées grâce à l’appareillage ». Le but de ce changement est de se démarquer, de se renouveler dans cet « écosystème » concurrentiel et en pleine transformation, notamment avec la mise en place du 100% santé. « Avec cette nouvelle identité, nous sommes fiers de l’aboutissement de la première étape de notre Vision 2025. Audika, c’est plus de 40 ans d’histoire au service de l’audition des Français et un esprit pionnier chevillé à l’ADN de notre marque et qui continue de nous animer au quotidien. », précise Claire Pernot, Directrice Marketing et Communication de l’enseigne.