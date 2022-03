Demant investit dans un réseau d'audioprothèse en Chine

Détails Publié le lundi 7 mars 2022 16:04

Après Sonova et GN Hearing ou encore WS Audiology qui a acquis LongKang, le premier détaillant chinois d'appareils auditifs en ligne, Demant intègre à son tour ShengWang, un réseau de centres auditifs situé en Chine.

Le 4 mars 2022, Demant a finalisé l'acquisition de 20% des actions de ShengWang, un réseau de cliniques d'aide auditive située en Chine, qui compte environ 500 magasins à travers le pays. Cet investissement permet ainsi au groupe de renforcer sa position sur le vaste marché chinois des appareils auditifs. ShengWang a été fondé en 1998 et a été pendant plusieurs années, et particulièrement après l'introduction de Philips Hearing Solutions, un partenaire précieux du groupe Demant. Aujourd'hui, ShengWang compte plus de 1 300 employés et connait une croissance rapide. Le réseau devrait enregistrer des taux de croissance annuels à deux chiffres au cours des prochaines années, en raison de l'évolution démographique du pays. Le groupe Danois précise que l’acquisition des 20% de ShengWang n'aura qu'un impact financier très limité sur le groupe, et que les perspectives pour 2022 restent inchangées. De plus, Demant et ShengWang travaillent en collaboration pour conclure une transaction concernant l'acquisition des 80% restants du réseau Chinois avant la fin du premier semestre 2022.

En France, Demant est déjà propriétaire d’Audilab et d’Audika.