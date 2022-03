Deux fois plus d’aides auditives vendues en 2021 qu’en 2018

Détails Publié le jeudi 3 mars 2022 16:02

chiffres



Evolution des ventes d'aides auditives depuis 2015.

Le Snitem a publié les chiffres du quatrième trimestre de l’année 2021. Le nombre d’appareils vendus a enregistré une hausse de presque 18% sur les trois derniers mois de 2021.

Au total sur l’ensemble de l’année passée, les ventes d’aides auditives ont atteint le chiffre faramineux de 1 696 059 unités, soit deux fois plus qu’en 2018 (840 085). Ce chiffre vient une nouvelle fois confirmer la pleine réussite de la réforme du 100% santé, puisqu’en 2020, le Snitem avait répertorié 913 749 ventes d’appareils (soit une hausse de 85,6%) et en 2019, 890 679 aides auditives (+90,4%). Après un premier et deuxième trimestre exceptionnel (respectivement 434 197 et 472 731 unités), les ventes avaient ensuite connu un « tassement » avec 362 021 aides auditives vendues au troisième trimestre. Mais elles ont connu un rebond au quatrième trimestre 2021, pour atteindre le nombre de 427 110.



Le pourcentage de classe I représente 38,6% des ventes totales de 2021, et 37% rien que sur le dernier trimestre, un chiffre qui demeure stable et qui semble même en très légère baisse (39,6% au premier, 39,4% au second et 37,6% au troisième).

Les contours d’oreilles continuent leur lente dégringolade. Désormais, ils ne représentent plus que 16,8% contre 17,6% en 2020. Les modèles écouteurs déportés continuent de s’approprier toujours plus du volume d’aides auditives vendues et atteignent 75% des ventes, contre 74% l’année passée. Enfin les modèles intra, stagnent toujours aux alentours de 7/8%.