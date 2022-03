Bernafon fait son cinéma et présente son miniBTE Alpha

Détails Publié le mercredi 2 mars 2022 11:42

Le nouveau miniBTE Alpha de Bernafon.

Le fabricant Bernafon a dévoilé, non sans une pointe d’humour, son tout nouveau miniBTE Alpha. Au travers d’une vidéo mettant en scène Pascal Graff, le directeur de la marque, le « court-métrage » s’inspire et détourne ouvertement, la fameuse présentation des gadgets de la mythique saga James Bond.

Cette nouveauté, disponible depuis le 1er mars en 9/7/5 (classe 2) en version rechargeable ou à piles 312 et, à partir du 15 mars, en version 1 (classe 1) uniquement en version à piles. Il est équipé de la technologie hybride Alpha, du Bluetooth Low Energy 2,4 GHz et NFMI (induction magnétique en champ proche), une bobine téléphonique et un bouton-poussoir pour effectuer les changements de volume et de programme. Le miniBTE T est compatible avec le système de tubes fins MiniFit, qui comprend une large variété de domes et d’embouts sur mesure. L’autonomie de sa version rechargeable, fournit de l’énergie pour une journée complète d’utilisation (même en cas de streaming audio). La recharge se fait par induction en 3,5 heures avec le chargeur standard miniBTE T R ou le chargeur portable Charger Plus doté d’un bloc d’alimentation. De plus, la technologie Alpha offre désormais une communication mains libres, compatible avec iOS. Les aides auditives capteront leur voix et diffuseront le son dans les deux sens.



Lucile Perreau