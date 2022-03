ReSound One se dote de deux nouveaux BTE

Détails Publié le mardi 1 mars 2022 09:00

Le modèle BTE 88 de ReSound One.

Le fabricant GN Hearing, a annoncé le lancement au 1er mars 2022, de ses deux nouveaux BTE (77 et 88) rechargeables. Ces aides auditives puissantes délivrent un gain max de 67dB (77DWC) et 80dB (88DWHC) pour un niveau de sortie maximum respectifs de 135dB et 140dB. Ces deux nouveaux modèles, d’une autonomie maximale de 23h, intègrent, au même titre que tous les appareils de la gamme ReSound, la nouvelle fonctionnalité d’appels mains-libres (compatible avec iOS*). Ils incluent également une bobine téléphonique et un indice de protection aux intempéries IP68 (eau et poussière), et sont disponibles en huit coloris différents.







*Les appels mains libres ReSound ONE sont compatibles avec l’iPhone 11 ou version ultérieure, l’iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), l’iPad Pro 11 pouces (3e génération), l’iPad Air (4e génération) et l’iPad mini (6e génération), avec les mises à jour logicielles iOS 15.3.1 et iPadOS 15.3.1 ou version ultérieure.