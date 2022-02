Un président unique pour le Synom et le Synam

Détails Publié le lundi 28 février 2022 11:39

Syndicat



Laurent Eveillard, l’ancien Directeur Général de l’enseigne Ecouter Voir, a été élu président du Synom et du Synam.

A l’issue des congrès annuels des syndicats d’audio et optique, qui se sont déroulés le mercredi 23 février, Laurent Eveillard, l’ancien Directeur Général de l’enseigne Ecouter Voir, a été élu président du Synom et du Synam. Il succède donc à Marc Greco, président du Synam depuis sa création en 2008, ainsi qu’à Emilie Orta, qui préside le Synom depuis 2019.

Membre de chacun des syndicats depuis leur création en 2008 et ancien Directeur Général de l’enseigne Ecouter Voir jusqu’à la nomination d’Arthur Havis, Laurent Eveillard a impulsé le projet ayant abouti au changement de nom des deux enseignes mutualistes. Aujourd’hui, il est également membre du directoire de Visaudio et directeur général du GIE OAMF (Optique Audio des Mutuelles de France). « Plus de 14 ans à la présidence du Synam m’ont permis de mesurer l’ampleur des enjeux à venir dans le monde de l’audition. Le Synam est un syndicat reconnu et entendu. Son avis compte dans les prises de décisions », a commenté Marc Greco.« Les deux syndicats vont engager des travaux communs pour nourrir les réflexions et leurs positions tout en conservant les spécificités propres aux opticiens et aux audioprothésistes. C’est bien dans l’objectif de jouer un rôle majeur en faveur de l’accès aux soins des populations que les deux syndicats souhaitent se positionner », précise le nouveau président du Synom et du Synam.

Concernant Arthur Havis, le directeur général de Visaudio a été élu vice-président des deux syndicats, et Marc Greco a été nommé délégué général des deux syndicats.