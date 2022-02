Le Congrès des audioprothésistes sera inauguré par le Président de l'Académie nationale de médecine

Détails Publié le mardi 22 février 2022 23:40

Patrice Tran Ba Huy, Président de l'Académie nationale de médecine.

A l’occasion du 42ème Congrès annuel des audioprothésistes, qui se tiendra les 18 et 19 mars prochains au Palais des Congrès de Paris, le Professeur Patrice Tran Ba Huy, Président de l'Académie nationale de médecine, inaugurera l’évènement.

Professeur d'Oto-Rhino-Laryngologie à l’Université Paris 7 Diderot, il devient en 1995 le chef du département universitaire d'ORL de l’hôpital Lariboisière de Paris et le demeure pendant quinze ans, jusqu'en 2010. Patrice Tran Ba Huy préside la Société Française d'Oto-rhino-laryngologie et de Chirurgie Tête et Cou en 2008, et l'European Skull Base Society de 2014 à 2016. Il est élu à l'Académie nationale de médecine le 21 février 2012, et il devient le président de la division de chirurgie et spécialités chirurgicales. Le 15 décembre 2020, il est élu, par l'Académie nationale de médecine, pour en être le vice-président pour 2021, et le président pour 2022, une grande première pour un ORL.