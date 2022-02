Le chiffre d’affaires de WS Audiology décolle au 1er trimestre 2022

Détails Publié le mercredi 23 février 2022 15:36

WS Audiology a publié les (très bons) chiffres du 1er trimestre de l’exercice 2021/2022. Le chiffre d’affaires a bondi de 582 millions d’euros et la croissance organique a augmenté de 10%, par rapport à la même période l’année dernière.

« Le début de l'exercice a été solide, avec le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé réalisé depuis la création de WSA. Les progrès ont été tirés par notre large portefeuille de produits innovants ainsi que par nos efforts continus pour nous adapter et naviguer en ces temps incertains de covid-19, d'inflation et de défis d'approvisionnement », a déclaré Eric Bernard, le PDG de WS Audiology. La performance du Groupe au premier trimestre a été alimentée par la croissance des ventes dans les activités de gros et de consommation dans toutes les régions. Signia AX et Widex Moment ont notamment contribué aux bons résultats ce début d’année, tout comme l'acquisition du leader brésilien de la distribution d'aides auditives Audibel.

Sur la base du fort développement au premier trimestre, WS Audiology maintient ses prévisions et vise à générer une croissance organique à un chiffre, plus une croissance supplémentaire de 2 % grâce aux acquisitions. Cependant, l’entreprise indique que l'incertitude du marché demeure, d’une part à cause de la pandémie, mais également à cause de l'approvisionnement en composants électroniques.