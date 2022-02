Belle croissance pour GN Hearing en 2021

Détails Publié le mercredi 23 février 2022 15:33

Fabricant







GN Hearing a vu ses revenus augmenter de 16% (plus de 700 millions d’euros de chiffre d’affaires) en 2021, avec un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de 12,1 %.

GN Audio, qui comprend ses filiales grand public (Jabra, BlueParrot, Falcom et plus récemment Steelseries) en plus de GN Hearing, a continué de croître fortement également (+22%) et a atteint presque un milliard et demi de chiffre d’affaires. Au total, le CA en 2021 du groupe GN s’élève désormais à plus de 2 milliards d’euros (15,8 milliards de DKK).



GN Hearing a connu un revers temporaire en 2021 et, par conséquent, la croissance prévue a été reportée de quelques mois. Le quatrième trimestre, la branche aides auditives a enregistré une croissance des revenus de 4 % et une croissance organique des revenus de 2 %.« En 2021, le marché des aides auditives a continué d'être impacté négativement par la covid-19 en raison des restrictions locales, affectant également GN Hearing sur des marchés et des canaux importants. Au second semestre, nous avons malheureusement été impactés par des retards dans les lancements de produits clés - ces problèmes sont désormais derrière nous et nous commençons 2022 avec un solide pipeline de produits. Malgré ces défis en 2021, GN Hearing a enregistré une croissance organique des revenus de 16 % et a recentré l'organisation pour également préparer notre entreprise aux nouvelles opportunités émergentes dans le domaine de l'audience avec l'acquisition de Lively », indique Gitte Aabo, PDG de GN Hearing.



De belles perspectives pour 2022

Avec les innovations, le portefeuille auditif actuellement disponible sur le marché, combiné aux lancements prévus au premier trimestre 2022, GN Hearing espère retrouver une croissance supérieure au marché cette année. Le fabricant prévoit une croisance du volume supérieure au marché, de l'ordre de 4 à 6%, ainsi qu'une baisse du prix de vente moyen entre -1 et -2%, avec une croissance organique des revenus comprise entre 5 et 10 %. GN Hearing continuera d'investir dans les activités émergentes, notamment avec l'acquisition de Lively (une plate-forme de soins auditifs en ligne et de marketing numérique).

Selon GN, la croissance organique du chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 sera inférieure à un chiffre. La croissance organique du chiffre d'affaires au second trimestre 2022 sera à un chiffre à la suite des lancements de produits clés avec l'extension de la plateforme ReSound ONE au S1 2022 et le lancement d'une nouvelle plateforme au troisième trimestre 2022.