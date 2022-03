Congrès des audioprothésistes : deux nouvelles formations d’Audioforméa

Détails Publié le lundi 14 février 2022 14:13

Formation







Audioforméa a dévoilé deux nouvelles formations qui se dérouleront durant le congrès des audioprothésistes en mars prochain, auxquelles il est nécessaire de s'inscrire.

La première formation abordera le thème du patient malentendant : typologie et profil. A travers cette formation, il sera proposé de déterminer le profil des patients malentendants afin de les accompagner dans leur appareillage auditif. De l'aspect psychologique et cognitif, à l'accompagnement à travers un parcours de soin complet (de la première approche jusqu'à l'adaptation au quotidien), la formation propose des outils permettant d'identifier le profil du patient, de retranscrire ses besoins afin de l'orienter vers le meilleur accompagnement possible. Différents experts (psychologue, orthophoniste, ergothérapeute et audioprothésiste diplômé en sciences cognitives) mèneront cette formation afin de permettre de bien comprendre les patients et adapter vos pratiques professionnelles.

D’une durée de sept heures, cette formation sera divisée en deux parties, le tout sur trois jours :

La partie en présentiel aura lieu le samedi 19 mars 2022 de 9h30 à 12h30

La partie en distanciel aura lieu le mardi 22 mars de 13h30 à 15h30 puis le lundi 28 mars de 13h à 14h



L’autre formation traitera de la conduction osseuse : principes, diagnostic et réhabilitation. Elle permettra d'acquérir et consolider toutes les connaissances sur les principes, le diagnostic et la réhabilitation de la conduction osseuse. Dans un premier temps elle détaillera les principes de la conduction osseuse et les implications dans l'audiométrie. Elle évoquera ensuite les indications et les moyens d'appareiller puis elle abordera le réglage et l’accompagnement sur le parcours prothétique complet (du préréglage au suivi). Par des exercices, il devrait être possible de valider les connaissances et de travailler sur des cas d'appareillage.

Toujours d’une durée de sept heures, cette formation sera divisée en deux parties, le tout sur trois jours :

La partie en présentiel se déroulera le vendredi 18 mars de 9h30 à 12h30

La partie en distanciel quant à elle, le jeudi 24 mars de 14h à 16h puis le jeudi 7 avril de 13h à 14h

Le nombre de places est limité à trente personnes pour chacune de ces formations, et le tarif est de 589 € (finançable EP, AGEFICE ou OPCO). Elles concernent les audioprothésistes diplômés.



Audioforméa a signé un partenariat avec le SDA (Syndicat des Audioprothésistes) qui l'organisateur du Congrès des audioprothésistes pour dispenser des formations DPC sur le congrès. L'organisme a déjà annoncé deux autres des six formations qu'elle dispensera pendant l'évènement.