Oticon récompensé au CES de Las Vegas pour sa nouvelle innovation « MyMusic »

récompense

Oticon sera présent comme chaque année au CES de Las Vegas, pour présenter « MyMusic ». Déjà récompensée dans la catégorie « Software and Mobile Apps » au CES Innovation Award 2022, cette application est un tout nouveau programme musical qui offre aux utilisateurs de meilleures performances musicales. Cette nouvelle innovation, disponible depuis septembre 2021, est compatible avec la gamme Oticon More.

MyMusic utilise une nouvelle stratégie d'amplification basée sur des recherches indépendantes sur la façon d'équilibrer les différents sons pour écouter de la musique et des recherches sur la façon dont l'expérience musicale peut être améliorée pour les utilisateurs d'appareils auditifs. Le traitement du son est effectué simultanément sur 4 et 24 canaux, ce qui permet de préserver les détails, quel que soit le type de son, tout en assurant l'optimisation de l'équilibre général de la musique. L'amplification est plus importante dans les fréquences les plus élevées et les plus basses, ce qui permet un meilleur équilibre entre les fréquences. Cela permet de préserver les différences entre les sons les plus doux et les plus forts de la musique et de conserver une dynamique naturelle.

En pratique, quand la personne souhaite profiter d’un concert ou de sa chanson préférée, elle n’a qu’à activer le programme soit via le smartphone (application Oticon ON pour la gamme Oticon More), soit directement via les aides auditives en appuyant sur le bouton (pour les autres aides auditives). Les réglages sont préinstallés, il suffit de se détendre et profiter de l’écoute musicale exceptionnelle.





Lucile Perreau