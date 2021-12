Dix solutions pour dix problèmes courants de pratique auditive

management

Les audioprothésistes d'aujourd'hui sont confrontés à des défis qui les assaillent de toutes parts. Qu'il s'agisse du covid, du délai de réparation, de la trésorerie, des complexités du marketing moderne ou des doutes sur les prix, les solutions existent. Audio Infos UK a demandé à Tim Clark, directeur général de Starkey au Royaume-Uni, de partager ses réflexions sur 10 problèmes actuels rencontrés dans les cabinets d'audioprothésistes.

Gérer la demande refoulée

De nombreux audioprothésistes indépendants ont vu la demande de leurs services croître de manière significative au fur et à mesure que le pays sortait des restrictions Covid (d’autant plus en France avec l’arrivée du 100% santé). Les personnes qui ont peut-être tardé à demander de l'aide pour leur perte auditive au plus fort de l'épidémie de Covid sont maintenant plus confiantes et se manifestent. Cela fait peser une charge croissante sur les ressources des audioprothésistes indépendants. Le recrutement peut aider à fournir une largeur de bande supplémentaire, mais peut être un défi, en particulier pour les entreprises gérées par leur propriétaire. De nombreux audioprothésistes peuvent être réticents à accepter des candidats externes, les erreurs de recrutement et d'intégration d'un mauvais candidat peuvent être dommageables et coûteuses pour une petite entreprise indépendante.

Solution :

Les fabricants peuvent offrir un soutien, des conseils, et certains proposent même des services pour soutenir le processus de recrutement. Les consultants en recrutement spécialisés peuvent également être très utiles pour comprendre les besoins de votre entreprise et l'approche unique des entreprises indépendantes. Ils prendront soin de mettre en relation les professionnels de l'audition avec des candidats appropriés qui correspondent à leur éthique et à leur culture d'entreprise, afin d'améliorer et de développer leur activité.

2. Surindexation sur l'élimination de la cire

Le déclin des services d'élimination du cérumen proposés par les cabinets de médecins généralistes et/ou ORL a ouvert des opportunités significatives pour les audioprothésistes indépendants en leur permettant de créer un pipeline de patients référés par le cérumen. Cela s'est avéré avantageux à la fois comme générateur de revenus et comme mécanisme de génération de prospects. Le défi, cependant, est que les audioprothésistes veillent à ne pas surcharger l'agenda avec des rendez-vous pour l'enlèvement du cérumen au détriment de rendez-vous et de demandes de renseignements pour des tests auditifs plus rentables.

Solution :

Il est essentiel d'allouer un temps prédéterminé pour les patients souffrant de cérumen afin de s'assurer que le temps de l'agenda est géré efficacement et que les tests auditifs et les ventes ne sont pas sacrifiés au profit des rendez-vous pour l'enlèvement du cérumen. S'assurer que le message marketing est percutant, efficace et clairement axé sur les soins auditifs et les évaluations de l'audition contribuera également à générer un pipeline de demandes équilibré dans le cabinet.

3. Faire correspondre le personnel au service

Le personnel effectuant des tâches qui ne correspondent pas à son expérience, ses qualifications ou ses compétences risque de gaspiller des ressources et de démoraliser les employés en sous-utilisant leurs capacités et en ne maximisant pas la contribution qu'ils peuvent apporter à l'entreprise.

Solution :

L'alignement des compétences de votre personnel sur la prestation de services adéquate est une approche tactique importante. Examinez les apprentissages et les cours de formation qui améliorent les compétences du personnel. Investissez dans la formation du personnel, comme les cours d'assistant(e)s audioprothésistes pour l'élimination du cérumen et le dépistage, la prise d'empreintes, les cours de réceptionniste et les connaissances en marketing et en affaires. Toutes ces formations peuvent s'avérer précieuses pour maximiser leur contribution à l'entreprise et libérer les audioprothésistes qualifiés afin qu'ils puissent se concentrer sur les activités les plus génératrices de revenus, à savoir l'adaptation des aides auditives, la délivrance des appareils et la gestion de l'entreprise.

4. La sécurité avant tout

La covid n'a pas disparu et reste une préoccupation pour les gens. Les craintes liées à l'infection par le Covid restent un risque pour la confiance des patients et pourraient avoir un impact sur les nouveaux arrivants dans le cabinet ainsi que sur les patients qui reviennent.

Solution :

Maintenir des procédures Covid robustes. S'assurer que les patients se sentent en sécurité dans un climat de Covid est fondamental pour gagner leur confiance et les inciter à venir en toute confiance dans le cabinet. L'application de normes d'hygiène et de propreté plus strictes mettra en confiance tous ceux qui fréquentent votre cabinet et aura une incidence positive sur votre activité.

5. Pression sur les prix

À l'ère du numérique, les prix de détail sont souvent soumis à la pression d'une multitude de propositions en ligne avec des modèles commerciaux différents qui suscitent des attentes irréalistes en matière de prix pour les consommateurs. La préoccupation commune est que les prix publiés ne fournissent pas de clarté sur l'importance d'une proposition de service qui se trouve derrière les coûts de l'aide auditive ; le composant le plus vital pour assurer des résultats réussis pour le client. Ces prix compétitifs peuvent créer un ancrage de prix inutile et irréaliste dans l'esprit du consommateur.

Solution :

Concentrez-vous sur votre proposition de service unique et convaincante. Bien qu'une partie du marché soit axée sur les produits de base, la tendance pour les consommateurs d'aujourd'hui est de privilégier la valeur par rapport au prix. Depuis la pandémie du covid, cette nouvelle culture de soins est en train de s'imposer sur tous les fronts de la vente au détail, et pas seulement dans le domaine de l'audition. Faites confiance à votre prestation de services pour différencier votre offre sur le marché. En tant qu'audioprothésiste indépendant, vous contrôlez votre temps et les ressources que vous consacrez à chaque patient pour vous assurer qu'il reçoit un service qui le ravit et dépasse ses attentes. Ce service souligne la valeur évidente de votre structure tarifaire et la façon dont elle dépasse les prix en ligne.

6. Un flux constant d'évaluations auditives

Générer un flux constant de nouveaux tests auditifs dans le cabinet et le flux de trésorerie qui en découle est un élément vital d'une activité saine. Assurer un flux régulier peut être un défi. De nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur ce flux, comme les tendances saisonnières, les conditions météorologiques extrêmes et même l'incertitude politique.

Solution :

La mise en œuvre proactive d'un plan de marketing peut compenser les périodes de faible demande. En utilisant votre expérience des niveaux d'activité passés pour prévoir les revenus futurs, vous pourrez identifier les lacunes. Grâce à ces informations, mettez en place des activités pour stimuler la demande pendant ces périodes plus calmes afin de générer des demandes régulières et un flux de trésorerie continu plus équilibré pour l'entreprise.

7. Le flux de trésorerie pendant les périodes creuses

La pandémie nous a enseigné de nombreuses leçons, notamment l'importance de disposer d'un fonds de roulement suffisant dans l'entreprise. Les interruptions d'activité peuvent survenir à tout moment et de manière inattendue, ce qui peut entraîner des difficultés et des incertitudes pour un cabinet indépendant.

Solution :

Une bonne discipline en matière de gestion de la trésorerie et de prévisions est importante pour une entreprise afin de s'assurer qu'elle peut se maintenir pendant les périodes de vaches maigres et d'incertitude. Un minimum de trois mois de fonds de roulement (hors achats) est un point de référence recommandé pour soutenir une petite entreprise et permettre la poursuite des activités pendant les périodes difficiles et imprévisibles. Le fait de disposer d'un tampon financier pour protéger l'entreprise permet également aux propriétaires d'entreprise d'avoir l'esprit tranquille pendant les périodes creuses comme Noël et les vacances d'été.

8. Surveillez de près les taux de retour de crédit

Des taux de retour de crédit élevés peuvent être à la fois démoralisants pour un audioprothésiste indépendant et une perte de temps avec le professionnel de santé.

Solution :

Un triage efficace du patient peut aider à gérer les attentes du patient de manière prudente et ouverte. Veillez à ce que le temps passé avec le patient corresponde aux attentes d'un résultat positif et aux avantages qui en découlent. La mise en œuvre d'un processus post-adaptation cohérent et solide contribuera également à maximiser les résultats pour le patient.

9. L'importance du service et des réparations

Les porteurs d'aides auditives sont confrontés à des défis de vie importants lorsqu'ils doivent se passer de leurs aides auditives pendant un certain temps pour les faire réparer. Cela peut conduire au mécontentement et à une réputation ternie si ce n'est pas géré efficacement.

Solution :

Travaillez en étroite collaboration avec votre fabricant pour développer un dialogue ouvert et rester informé des délais et des problèmes de réparation. Communiquez proactivement ces mises à jour à vos clients afin de leur offrir ouverture et transparence et gérez les attentes en matière de livraison et de délais.

10. L'essor du marketing numérique

L'adoption de la technologie par les consommateurs s'est considérablement accélérée pendant la pandémie. Les gens ont été poussés à se connecter afin de travailler, de socialiser et de vivre pendant les périodes de fermeture. Par conséquent, un plus grand nombre de vos clients et futurs clients seront en ligne comme jamais auparavant, et ils seront encore plus avertis en matière de numérique. La manière dont les professionnels de l'audition commercialisaient leurs produits auprès des clients avant le Covid n'apportera peut-être plus les mêmes résultats et la même efficacité après cet important changement numérique.Soyez présent dans votre communauté numérique et créez une forte empreinte numérique. Signaler votre cabinet en ligne et créer une visibilité numérique de vos services de soins auditifs nécessite une connaissance de l'optimisation des moteurs de recherche, des outils de médias sociaux et de la gestion des campagnes numériques. Comprendre où se trouvent vos clients, établir les canaux pour les atteindre et construire des communications pour créer une conversation percutante. Les fabricants ont une grande expérience dans ce domaine et sont prêts à vous aider. Adressez-vous à votre fournisseur pour obtenir de l'aide, des conseils et un soutien pratique.





Lucile Perreau