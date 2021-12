AuditionSolidarité dresse le bilan de sa dernière mission humanitaire

Détails Publié le vendredi 10 décembre 2021 17:24

humanitaire







Après un premier passage en 2019 et une pause forcée de plus de deux ans, AuditionSolidarité était de retour en République dominicaine du 11 au 20 novembre 2021. Lors de cette mission en République dominicaine, AuditionSolidarité a travaillé conjointement avec l’association dominicaine Oir Para Vivir pour accueillir et appareiller à Hato Mayor les enfants sourds et malentendants de huit écoles différentes.