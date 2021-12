Les remboursements d’aides auditives en augmentation pour le mois d’octobre

Détails Publié le vendredi 10 décembre 2021 10:47

chiffres



Les remboursements de l'Assurance Maladie (en M€) de 2020 (en rouge) et 2021 (en orange).

Comme chaque mois, l’Assurance Maladie publie les données concernant les remboursements pour les appareils de surdité. Concernant le mois d’octobre 2021, les remboursements sont repartis à la hausse pour atteindre la somme de 30,17 M€.

Après des remboursements records en mars 2021 (38,80 m€) et en juin (38,23 M€), les chiffres étaient légèrement redescendus sur ces derniers mois (entre 24 M€ et 34 M€). Depuis le 1er janvier de cette année, les remboursements de l’Assurance Maladie pour les aides auditives s’élèvent à 310,84 M€, contre 194,59 M€ sur l’ensemble de l’année 2020. En comparant les chiffres des deux années sur la même période, on peut constater une augmentation de 107% ainsi qu’une hausse de 59.7% par rapport au cumul total de 2020. Ces chiffres viennent de nouveau confirmer l’immense succès du 100% santé.