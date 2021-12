La Fondation pour l'Audition lance ses Prix Inclusion Surdités 2022

Détails Publié le mercredi 8 décembre 2021 18:00

La Fondation Pour l'Audition, qui vient de récompenser FNAC-Darty et la Macif dans le cadre de ses Prix Inclusion et Innovation Surdités 2021, a décidé, pour 2022 de créer une catégorie ouverte à tous pour faire bouger les lignes : les Prix Inclusion Surdités.

Désormais, une catégorie unique est proposée : les Prix Inclusion Surdités, mais ils viendront récompenser 3 lauréats différents grâce à 3 prix et dotations différentes.

Le Prix Inclusion Surdités d'or.

Le Prix Inclusion Surdités d'argent.

Le Prix Inclusion Surdités de bronze.

Avec ces 3 prix, la Fondation permettra de valoriser les innovations, démarches, ou services proposés par les lauréats distingués. L'exemplarité et le partage de bonnes pratiques ainsi que la démonstration que l'inclusion des personnes sourdes ou malentendantes dans la société est possible, sont des ambitions propres à ces nouveaux prix.

