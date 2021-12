Audioforméa et Dyapason nouent un partenariat pour des formations DPC

partenariat

L’organisme de formation dédié aux professionnels de l’audioprothèse en France, Audioforméa, et le réseau Dyapason, annoncent la conclusion d’un accord de partenariat dans le but de créer des programmes de formation personnalisés.

« La formation de nos membres est un enjeu majeur depuis la création de notre réseau. En complément des formations métiers, nous avons récemment créé avec l’aide d’experts, un programme de 100 heures de formation autour des besoins en compétences de l’audioprothésiste indépendant : stratégie, développement commercial, communication, gestion, ressources humaines », indique Vincent Génot, Directeur Général de Dyapason. En mars dernier, le SDA avait pointé du doigt le manque de formation continue des audioprothésistes, et a axé son prochain congrès sur ce sujet, notamment en programment des sessions de formation avec Audioforméa. « Nous voyons depuis le début de cette année, notamment à travers l'enquête menée conjointement avec le SDA , que les audioprothésistes français ont pris conscience de l’importance de se former en continu. Et ceci non seulement pour remplir leurs obligations de formation mais aussi pour être un professionnel de santé compétent et à jour dans ses pratiques », déclare Marine Monteiro, Dirigeante d’Audioforméa.



Lucile Perreau