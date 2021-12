Congrès des audioprothésistes 2022 : un programme complètement remanié

Détails Publié le lundi 6 décembre 2021 15:11

évènement







Le SDA a présenté lors d’une réunion ce lundi 6 décembre 2021, le programme de son congrès qui se déroulera les 18 et 19 mars 2022 au Palais des Congrès de Paris.

Ce congrès, dont le format et l’organisation ont été complètement repensés (le programme sera par ailleurs envoyé par mail et non en format papier) sera très axé sur la politique (Assurance Maladie, IGAS, RGPD, loi anti-cadeaux…) et sur la formation continue (six formations organisées par Audioformea limitées à trente ou soixante). « Nous avons souhaité imaginer un programme 2.0 », indique Stéphane Gallego, le vice-président du SDA, en charge du programme des conférences du congrès des audioprothésistes (il succède ainsi au Pr Paul Avan). « Nous avons procédé à une refonte du contenu, explique-t-il. Nous souhaitons que ce congrès soit un reflet de la profession à 360°, afin qu’il soit destiné à tous les audioprothésistes, de l’indépendant qui ne gère qu’un seul laboratoire, au chef d’entreprise qui en possède plusieurs ».

Comme à son habitude, la première matinée du congrès sera consacrée aux enjeux politiques, avec deux tables rondes :

- Nouvelle convention avec l'Assurance maladie : quelles conséquences pour l'exercice au quotidien ?

- Quelles évolutions pour la profession après la Mission IGAS/IGESR et une année de 100 % santé ?

De nombreux invités prestigieux sont également attendu, notamment Franck von Lennep, directeur de la Sécurité sociale, et Thomas Fatôme, directeur de l’Assurance maladie, mais aussi Philippe Bloch parrainé par Dyapason, Virginie Delalande (Bernafon), et Louis-Charles Viossat, inspecteur de l'IGAS. « Nous souhaitons faire de ce congrès l’événement principal de la profession, à l’image de ce qui se fait en Allemagne ou aux États-Unis, et qu'il soit accessible à tous », précise Stéphane Gallego, le vice-président du SDA. Les inscriptions au congrès sont donc gratuites, sauf si l’inscription est faite sur place le jour du congrès. « Près de 250 étudiants ont déjà affirmé leur souhait de participer, ce qui est remarquable puisque la loi anti-cadeaux interdit désormais qu’ils soient invités », s’est félicité Luis Godinho. Le président du syndicat a par ailleurs rappelé la nécessité d’être strict dans le respect obligations légales.



Pour accéder au Congrès, vous devez vous préinscrire en ligne (aucune inscription ne sera acceptée par courrier postal, téléphone ou mail) sur le site internet du SDA à partir du 6 janvier 2022 et jusqu’au 04 mars 2022, après cette date les inscriptions se feront sur place. L’inscription à la visite de l’exposition (accès à l’exposition, aux conférences plénières, aux salles proposant des offres d’emploi pour les demandeurs d’emploi) est gratuite en ligne avant le 04 mars 2022 et payante sur place (après le 04 mars 2022), tarifs :

• 50 € TTC Tarif Normal

• 20 € TTC Tarif Étudiant (sur présentation de la carte d’étudiant en cours de validité).