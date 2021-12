Détails Publié le lundi 6 décembre 2021 11:46

Déborah Marlin et Sylvain Ridoux.

Chaque année, l’IREF (Fédération des Réseaux Européens de Partenariat et de Franchise) récompense les meilleurs franchisés et partenaires de France. La cérémonie qui a eu lieu le lundi 29 novembre dernier à Paris, a récompensé trois audioprothésistes de la coopérative Entendre.

En 2021, Benjamin Lety (audioprothésiste Entendre à Hennebont, Languidic, Locmiquélic et Ploemeur), Déborah Marlin et Mathieu Loiseau (audioprothésistes Entendre à Orléans, Aubigny-sur-Nère, Fleury-les-Aubrais, Gien et La Ferté-Saint-Aubin) ont remporté « le Grand prix de l’innovation » lors des prix de l’IREF 2021. Sylvain Ridoux (audioprothésiste Entendre et Président Entendre) étaient présents. C’est la quatrième année que le réseau Entendre reçoit une distinction de l’IREF.







Lucile Perreau