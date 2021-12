La Semaine du Son annonce son programme et son partenariat avec l’Institut de l’Audition

Détails Publié le vendredi 3 décembre 2021 18:00

La semaine du Son de l’UNESCO se déroulera du 16 au 30 janvier 2022. A cette occasion, la professeur Christine Petit, directrice et fondatrice de l’Institut de l’audition tiendra un discours qui débutera officiellement le partenariat entre ce dernier et l’association, le 19 janvier à 19h.

la suite de ce lancement auront lieu plusieurs conférences, une sur le danger pour l’audition de la musique compressée présentée par le Professeur Paul Avan, et une sur les acouphènes avec le Dr Alain Londero, médecin ORL et Christophe Micheyl (Starkey). S’en suivra une présentation du dispositif audiovisuel « Compréhension du sonore » à destination des audioprothésistes, en partenariat avec Starkey et l’Association des Maires de France, par le Dr Arnaud Coëz, médecin ORL, administrateur de La Semaine du Son, et en présence de David Lisnard, président de l’Association des Maires de France (sous réserve). La conclusion de la soirée sera animée par le Dr Shelly Chadha, responsable du programme Prévention de la surdité et de la déficience auditive à l'OMS. Toujours le 19 janvier à 13h30, se tiendra la 9e édition du Forum des Formations Supérieures aux Métiers du Son, le rendez-vous des étudiants qui souhaitent choisir le son comme métier. Destiné aux lycéens et étudiants désireux de s’orienter vers les métiers du son, initié par La Semaine du Son et le département formation de l’UPMC, ce Forum soutenu par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, la Fémis, et Sorbonne université, réunira plus de vingt formations supérieures aux métiers du son et neuf écoles d’audioprothèse. Après Jean-Michel Jarre, Jordi Savall, Rokia Traoré, Nathalie Dessay et Ibrahim Maalouf, le célèbre ténor franco-sicilien Roberto Alagna sera le parrain de cette 19ème édition. Il donnera un concert à l’occasion de l’ouverture de la Semaine du Son à L’UNESCO, lundi 17 janvier à 19h30.



Lucile Perreau